【營人物語@iM網欄】果仁好處多但脂肪更多 2至3粒夏威夷果仁等如一茶匙油

新年假後，客人們都陸續回來與我會面，Shirley是其中一位；相隔一個月，她體重足足重了3磅多。她嚷著說：「我已依照你叮囑，新年過後回復低脂飲食，為何體重還不跌反升？」我安撫她：「冷靜點，讓我先看你的飲食記錄吧。」

假期過後她的確有依從餐單建議選擇，亦有配合運動；我說：「真奇怪，正餐沒甚麼問題，是否多吃了零食？」Shirley慌張起來：「不！我並沒吃薯片、朱古力、曲奇餅，只是閒時忍不住口，多吃了新年期間買的果仁...，就是這款！」隨即她把手機遞給我看，我回應：「果仁脂肪含量十分高，這款還是夏威夷果仁！2至3粒就等同1茶匙油的含量。」

Shirley很驚訝：「果仁不是對健康有益嗎？」

我解釋：「果仁的確對心血管健康有好處，因為果仁主要含不飽和脂肪酸，可幫助降低血液中壞膽固醇，預防膽固醇沉積在血管壁而導致血管硬化，從而減低患上心臟病及中風的風險。」

「而且，果仁亦含豐富維他命E，是一種抗氧化營養素，可以對抗自由基，對皮膚細胞的修復有好處。」

我再叮囑她：「雖然果仁好處多，但脂肪含量很高，應要注意每次食用份量；建議每日以6粒夏威夷果仁、12粒腰果或18粒杏仁為限。」

Shirley大驚說道：「我每次至少會吃20粒夏威夷果仁！」

我揶揄她：「不就是你體重不跌反升的原因嗎！」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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