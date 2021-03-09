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【網民熱話】27歲港女月賺1.3萬 被男友嫌棄太低　網民：分手各奔前程更好

理財智慧 19:05 2021/03/09

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有男女朋友要談婚論嫁也很正常，雖然現代很少人強調門當户對，但對另一半有要求也是人之常情。近日有網民於網上討論區發文求助，指男朋友希望自己有兩萬工資一同供樓，令她大感壓力。

27歲女事主經歷：

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很多網民認為男友的要求並非毫無道理，指樓主已經27歲，還在做月薪1.3萬的工作不太合理，建議她：一，和男友分手後找一個工資相近的人；二，去進修，提升自己，也指工資低還大壓力的話應該轉工。如果和男朋友結婚，又不考慮轉工，就令對方壓力過大，形成惡性循環，互相不滿，失敗收場。

【UA結業】 消費者或最快一年後才獲賠償 消委會接獲14宗查詢及投訴【下一頁

樓主後來回應指自己也曾找工作，只可惜對方不見她。有人安慰樓主，指她沒有做錯什麼，男友也沒有做錯，只能說是條件不合，最好的結果是各奔前程。

 

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責任編輯：張瑋婷

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