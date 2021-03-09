【疫市營商】P&G生意錄8%增長勝往年　有何招數廣納客源？

▲ P&G最近亦宣布與香港屈臣氏合作，推出為期3年的「塑膠再生」塑膠容器回收計劃。

新冠肺炎疫情爆發期間， 零售市況懸殊。部分商戶成為「疫市奇葩」，亦有生意一落千丈。日用品品牌P&G亦有同樣情況，靠不同營商策略，最終令生意疫市升8%。

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P&G香港及台灣高級副總裁暨董事總經理楊明康（Michael Yates）出席活動時接受訪問提到，集團2019年全球生意額升6%，去年雖受疫情影響，但增長仍錄8%。截至去年12月，P&G在該季度內亦錄得8%增幅。

▲ P&G香港及台灣高級副總裁暨董事總經理楊明康（Michael Yates）

產品組合、售價多元 吸納不同客群

P&G旗下有眾多品牌，涵蓋清潔用品、護理產品等。他稱，受疫情影響，顧客需求轉變，更著重確保家庭安全。因此，家居清潔用品、口腔護理產品等銷情理想，惟美容產品則因旅客減少，銷售額受影響。楊又留意到，零售市場失去旅客後，聚焦在本地消費者；本地客群亦因疫情分為兩類：一是財政狀況受嚴重影響，二是財政壓力輕微，甚至財富增加。

疫情使P&G旗下品牌表現個別發展，但楊明康認為，因品牌組合、售價多元化，可平衡不同客戶需求；拉上補下可達到生意疫市上升。他舉例而言，口腔護理產品的售價低至300元，高至3000元，能吸納不同客群。他又提到，顧客因長期佩戴口罩而出現「口罩肌」，亦令部分護膚產品生意有改善。

▲ P&G旗下口腔護理產品的售價低至300元，高至3000元，能吸納不同客群。

環保工作難見直接效益 但長遠有得益

P&G於全球推行環保工作，包括設下2030年前達到產品包裝可100%回收重用等目標的「使命2030」。環保工作雖然難以為品牌帶來直接得益，但楊明康解釋，「可持續發展」的工作項目不能單以直接成本或收益來計算，更重要的是因顧客要求隨著時間轉變，投入環保工作有助建立品牌忠誠度，長遠品牌亦有所得益。同時，他又認為現世代僱員亦重視企業理念及文化，同樣可助品牌留住人才。

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記者：葉泳珊