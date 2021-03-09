  • 20°C
香港時間 : 2021309日 (二) 22:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】朝雲集團6601暗盤潛水跌2成 一手帳面蝕920元

股樓投資 21:21 2021/03/09

分享：

朝雲集團（新上市編號：）暗盤潛水，似乎也是意料之內。

根據輝立交易平台顯示，朝雲集團暗盤開市報7.8元，較招股價9.2元跌逾15%，高位7.9，全日低位見6.88元，收市報7.36元，跌20%；每手帳面蝕920元。至於在富途暗盤交易平台，表現算最好，收市報8.63元，較招股價6.2%，一手帳面蝕285元。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

朝雲集團公開發售部分共錄得近26.8萬人認購，超額認購171.32倍；國際發售部分獲大幅超額認購，超額認購12.8倍；一手中籤率50%，認購30手，即1.5萬股能穩獲一手。此外，朝雲集團以每股9.2元定價，集資淨額28.9億元。

是次集資所得，將用於新產品的研發、現有產品的升級以及新品牌及新品類的開發，公司計劃今明兩年分別推出44項及18項新產品。另外，資金亦計劃用於促進相關研發中心的建設及升級並支持其研究活動，以及激勵現有研究人員及為研發團隊招募更多有經驗及才能的人才等。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

朝雲集團（06601） 港股

上一篇文章

【美國經濟】美國拯救世界? OECD指受惠美國刺激方案 上調全球經濟增長預期至5.6%

下一篇文章

【小龍論勢】傳國家隊入場，港股到底了嗎?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛
【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元
UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元
【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁
【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁