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【疫市求存】港府料市道將會回暖 統計調查：中小企業收益指數較上月升6.3點

理財智慧 17:58 2021/03/09

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政府統計處今日(9日) 發表今年2月份中小型企業的業務狀況的統計調查結果，中小企業務收益的現時動向指數從2021年1月在收縮區域的38.1顯著上升至2021年2月的44.4，較上月增升了6.3；並預計3月的業務收益展望動向指數亦上升至52.0，意味著本港未來市道逐漸轉好。

按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2021年2月均較上月上升，特別是飲食業從24.0至45.5、批發業則從37.1至45.6及商用服務業從40.5至47.9。另外，進出口貿易新訂單的現時動向指數從2021年1月的42.4上升至2021年2月的45.7，而3月的新訂單展望動向指數為51.1。

【後生女理財】80後金融界女生創業開精品店 趁疫情租平搬大舖生意額增3倍：【下一頁

【本港疫情】港府宣布延長社交措施 由周四起食肆須設執枱人員：【下一頁
 
政府發言人表示，隨着本地第四波疫情緩和，中小企於2月的營商氣氛繼續改善。儘管所有行業的細分指數仍處於收縮區域，但均錄得不同程度的升幅。受惠於社交距離措施逐步放寬，當中飲食業的細分指數見到明顯改善。
 
他亦指出，2021至22年度《財政預算案》提出的大規模逆周期措施，將有助緩解經濟下行及疫情打擊帶來的壓力；如果2019冠狀病毒病疫苗接種計劃取得預期效果，營商信心有望進一步恢復，支持經濟在今年較後時間有更全面的復蘇。

 

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責任編輯：潘曉豐

指數 政府統計處 金融 疫情 創業
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