世衛唔撐疫苗護照 以色列未放寬旅遊限制

隨著各國加快為民眾接種新冠疫苗，歐盟及多國都計劃推行疫苗護照，允許已接種新冠疫苗的旅客入境。但世界衛生組織（WHO）卻表態反對，指新冠疫苗接種計劃仍未於全球普及，各國於現時推行疫苗護照並不公平。至於新冠疫苗接種率較高的以色列，也表明最快到5月才放寬旅遊限制。

泰國擬4月起放寬旅遊限制 已打疫苗者隔離期縮至7日 【下一頁】

美CDC新指引：已接種疫苗人士可不戴口罩室內聚會 【下一頁】

世衛突發衞生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）周一（8日）表示，世衛出於倫理等多方面的考慮，認為各國不應於現時於國際旅行方面推行疫苗護照。

瑞安指出未必所有人都能獲得新冠疫苗：

全球的疫苗接種（普及程度）仍不足，也無法確保是在公平的情況下分發疫苗。 （Vaccination is just not available enough around the world and is not available certainly on an equitable basis.）

瑞安更指出當疫苗供應不足時，疫苗護照制度對部分未能接種疫苗的人不公平，也會加深不平等的現象。世衛早前也質疑民眾即使已接種疫苗並獲發疫苗護照，也難確定疫苗提供的免疫力能持續多長時間，認為需收集更多數據後再作判斷。

歐盟3個月內推疫苗護照 德法憂未接種者遭歧視 【下一頁】

以色列為全球新冠疫苗接種速度最快的國家，全國929萬人當中有超過500萬人已接種最少一劑疫苗。至於尚未接種的人口當中，主要都是16嵗以下不適宜接種疫苗的人士。

但以色列衛生部和運輸部的高級官員周一表示，即使以色列的新冠疫苗接種率領先全球，但仍要到5月甚至7月才放寬旅遊限制。據悉，官員表示即使以色列重新開放旅遊業，也只會與接受疫苗護照制度的國家合作。

以色列完成接種兩劑疫苗的人士或新冠肺炎康復者，可獲發綠色通行證（green pass）。以色列上月下旬放寬防疫措施，重新開放商店、健身室、酒店及博物館等，只容許持綠色通行證的民眾進出。

責任編輯：鄭錦玲