世衛唔撐疫苗護照 以色列未放寬旅遊限制

隨著各國加快為民眾接種新冠疫苗,歐盟及多國都計劃推行疫苗護照,允許已接種新冠疫苗的旅客入境。但世界衛生組織(WHO)卻表態反對,指新冠疫苗接種計劃仍未於全球普及,各國於現時推行疫苗護照並不公平。至於新冠疫苗接種率較高的以色列,也表明最快到5月才放寬旅遊限制。

泰國擬4月起放寬旅遊限制 已打疫苗者隔離期縮至7日 【下一頁】

美CDC新指引:已接種疫苗人士可不戴口罩室內聚會 【下一頁】

世衛突發衞生緊急項目負責人瑞安(Mike Ryan)周一(8日)表示,世衛出於倫理等多方面的考慮,認為各國不應於現時於國際旅行方面推行疫苗護照。

瑞安指出未必所有人都能獲得新冠疫苗:

全球的疫苗接種(普及程度)仍不足,也無法確保是在公平的情況下分發疫苗。

(Vaccination is just not available enough around the world and is not available certainly on an equitable basis.)