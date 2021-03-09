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無視CDC新指引 美航空業鼓勵民眾出遊

環球社會熱點 17:44 2021/03/09

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美國疾控中心（CDC）發布新指引，已全面接種疫苗人士可以與其他完成接種疫苗者不戴口罩，及在室內小規模聚會，但仍要避免外遊。但美國航空業協會其後發布聲明回應，指乘客需要配戴口罩上機，因此於機上感染新冠肺炎風險偏低，呼籲市民無須跟隨CDC指引，並鼓勵市民出遊。

歐盟唔夠貨 促請美國出口牛津疫苗 【下一頁】

美國航空業協會發表聲明強調，機艙內的空氣經過淨化器深層過濾，而且乘客都需要按照聯邦政府規定配戴口罩，因此於機上感染新冠肺炎風險甚低，亦相信透過種種保護措施，將大幅減低新冠肺炎感染風險。

惟CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）周一表示，每次當國民外遊次數激增，伴隨而來的新冠肺炎確診數字亦會上升。因此呼籲民眾即使完成接種兩劑疫苗後，仍需避免外遊。

新冠疫苗供不應求 全球過半成人或等逾1年打首針 【下一頁】

美國運輸安全管理局指，周日全美各地通過機場安檢的旅客接近130萬人，創1月3日假期高峰以來最高紀錄。此外，自上周四起，每日於機場接受安檢的旅客均接近或超過100萬人，意味著4日之間就有450萬人乘搭飛機外遊。有航空業消息人士指，業界正敦促CDC考慮更改或放寬外遊建議。

責任編輯：郭麗明

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