【Marks & Spencer】Marks & Spencer拓展英國以外網上業務　銷售服裝及家品

▲ Marks & Spencer將主力發展海外市場的線上業務，預計在46個新網站。

Marks & Spencer（M&S）受疫情影響，去年更在商店和管理部門中，裁減7,000名員工，而最新的商店銷售仍錄得虧損。根據該企的中期業績顯示，截至去年9月26日的6個月中，整個業務虧損了8,760萬英鎊。然而，當中的電子商貿銷售額增長了75%。

據BBC引述Marks & Spencer國際總監Paul Friston稱，疫情爆發後愈來愈多客戶選擇到網站購物，國際業務的線上銷售更出現了強勁增長。該企希望藉拓展毋須大量前期成本的線上業務，帶動銷售增長。

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是次計劃，該企將主力發展海外市場的線上業務，預計在46個新網站，為超過100個國家或地區提供線上銷售業務，有售包括服裝及家品等類別。至於其目前的國際線上網站，翻譯了逾10種語言和其他貨幣。

事實上，Marks & Spencer在去年與英國公司Ocado成立合資公司，讓客戶通過線上超市訂購食品。Marks & Spencer更創立超過750個新產品線，銷售食品雜貨和家庭護理產品等。

責任編輯：馬意文