【港元定期存款】虛擬銀行港元定存息最高0.7厘 採短減長加搶長錢

▲ 天星銀行一改近日有減無加劈息浪，反而採短減長加策略。

港滙今早曾觸及7.77一年低位，1個月及3個月拆息卻升至一個月新高，虛擬銀行最近頻頻調整港元定期存款息，新近有扭轉連日輪流劈息之勢，反而在息口上採短減長加靈活招。最新變招的，是小米（01810）旗下的天星（AirStar Bank），把3個月及半年的港元定存年息皆微削0.05厘，新息率為3個月失守0.6厘至僅報0.55厘，以及6個月期是0.6厘。不過，該行卻微升9個月及一年港元定存息0.05厘，前者報0.6厘，一年為0.65厘。

虛銀中長期港元定存息頻變化，可按下圖了解

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可是，天星加息後仍未能成為3個月、半年及1年存期的高息王。經4間虛擬銀行調息後，目前短中長息的霸主，俱為騰訊（00700）有份的富融，該行於2月底撤1厘息，當中3個月港元短存年息從1厘累削0.3厘，新息率僅得0.7厘，罕有跟半年及1年的存息看齊。除了3個月期跟匯立(WeLab Bank)相同外，其餘半年及一年的港元定存年息皆跑贏競敵，惟其門檻最高，要求100萬元才享最高特惠息。

發鈔行1年港元定存息，最高有幾多？【下一頁】

天星搶跨年錢，一年港元定存長息報0.65厘排第2，入場費是1000元。此外，眾安（ZA Bank）預告3月24日為面世一周年，正值生日月，將推連串優惠賀壽。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪