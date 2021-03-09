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【大行點睇】大摩料信達生物有多項股價催化劑 30日內上升機會大

股樓投資 18:56 2021/03/09

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摩根士丹利發表報告指，料信達生物（01801）的股價將會在未來30日上升的機率達7至8成。因信達生物前兩周的股價下跌19%，較下跌5%的恒指差，使其短期估值更吸引。該行認為，信達生物的股價調整只是反映市場氣氛轉弱，其基本面並無任何改變。信達生物全日跌0.5%，報70.4元，成交近10億元。

【大行點睇】星展料內地餐飲景氣 今年內回復以往水平 首選一多品牌股份  詳情請看[下一頁]

大摩續指，信達生物未來有多項股價催化劑，包括單抗注射液銷售增長，新獲批信迪利單抗注射液可聯合培美曲塞和鉑類化療用於非鱗狀非小細胞肺癌（「NSCLC」）的一線治療，另外多項申請正在審批當中。大摩預期，信達生物的單抗注射液銷售額可達30億元人民幣，按年增長36%。

【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅  詳情請看[下一頁]

大摩維持信達生物目標價104元，予「增持」評級。

信達生物目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

癌症 增持 恒生指數 化療 港股 大行報告 信達生物（01801） 目標價

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