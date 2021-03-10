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【舜宇光學】舜宇光學飈逾7%　2月手機鏡頭出貨量按年升逾3成

股市 11:04 2021/03/10

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舜宇光學（02382）收市後發表2月主要產品出貨量數據。

舜宇光學 （02382） 收市後發表2月主要產品出貨量數據，各大主要產品按年均錄得增幅，手機鏡頭出貨量按年升34.4%，手機攝像模組按年大增5成。

舜宇光學股價今日（10日）造好，現飈7.5%，現報191.5元，成交額8.1億元。

舜宇光學1月產品營運數據，詳情可見﹕【下一頁】

舜宇光學2月手機鏡頭出貨量按年升34.4%至1.3億件，按月則下跌12.2%；手機攝像模組按年升51.6%至6594.7萬件，按月微升1.2%。公司表示，手機鏡頭和手機攝像模組出貨量按年上升，主要因為公司市場份額上升所致，而手機鏡頭出貨量按月錄得下跌，主要受到2月份春節假期影響。

光學零件類別裡，舜宇光學上月車載鏡頭出貨量顯著上升，按年升88.5%至579.8萬件，按月則跌21.1%；玻璃球面鏡片按年升30.9%至231.3萬件，按月跌25.4%；其他鏡頭出貨量大增2.24倍至795.8萬件，按月跌11%。公司解釋，車載鏡頭按年上升，主要因為手機鏡頭市場份額上升，按月錄得下降則因為受到春節假期所影響。

光電產品中，除了上文提及的手機攝像模組外，其他光電產品出貨量亦錄得增幅，其出貨量為487.4萬件，按年升151.6%，按月則跌16.6%。

光學儀器方面，顯微儀器上月出貨量為12,918萬件，按年升20.2%，按月跌32.4%。

相關文章﹕

最強蘋果分析師郭明錤︰舜宇光學明年蘋果鏡頭產能擴張5成以上

【藍籌業績】舜宇光學績後挫逾8%　半年多賺24%　業績透視未來手機硬件標準

 

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編輯﹕賴奕羚

港股 鏡頭 舜宇光學科技（02382）

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丘鈦科技升近4% 2月攝像頭模組銷量按年升129%

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