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【市道回暖】中小企2月營商氣氛改善　飲食業業務收益上升

商業 17:15 2021/03/09

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中小企於2月的營商氣氛繼續改善。統計處今日發表2月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數比一月份顯著上升6.3點，其中，飲食業的指數明顯改善。

【疫市營商】日本麒麟啤酒推「Home Tap」服務　每月兩次工廠直送新鮮啤酒

中小企業務收益的現時動向指數從1月在收縮區域的38.1顯著上升至2月的44.4，而對3月的業務收益展望動向指數亦上升至52.0。按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2月均較上月上升，特別是飲食業（從24.0至45.5）、批發業（從37.1至45.6）及商用服務業（從40.5至47.9）。
 
進出口貿易新訂單的現時動向指數從1月的42.4上升至2月的45.7，而對3月的新訂單展望動向指數為51.1。
 
政府發言人表示，中小企於2月的營商氣氛繼續改善，儘管所有行業的細分指數仍處於收縮區域，但均錄得不同程度的升幅。受惠於社交距離措施逐步放寬，當中飲食業的細分指數見到明顯改善。而最新一份《財政預算案》提出的大規模逆周期措施，將有助緩解經濟下行及疫情打擊帶來的壓力。如果疫苗接種計劃取得預期效果，營商信心有望進一步恢復，支持經濟在今年較後時間有更全面的復甦。

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【疫市營商】日本麒麟啤酒推「Home Tap」服務　每月兩次工廠直送新鮮啤酒

責任編輯：蘇穎琪

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