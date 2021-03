【MWC2021】GSMA官方宣布　計劃6月如期舉辦MWC 2021

▲ 主辦單位GSMA昨(8日)宣布, MWC 2021將會如期在今年6月28日至7月1日期間舉辦,預計參與人數可達5萬人。

年度科技大展世界行動通訊大會(Mobile World Congress,MWC)在2020年已經因為疫情而取消舉辦,今年則與MWC上海的展期對調,從歷年的2月延到6月舉行。主辦單位GSMA昨(8日)宣布, MWC 2021將會如期在今年6月28日至7月1日期間舉辦,預計參與人數可達5萬人。

GSMA首席行銷總監Stephanie Lynch-Habib接受Mobile World Live訪問時表示,2月份MWC 2021上海展成功舉辦,參與人數約為1.7萬人,給予了GSMA舉辦更大規模會議的希望。

GSMA宣布,目前已與加泰羅尼亞衛生當局、加泰羅尼亞政府當局和眾多合作夥伴一起協調製定並通過一份健康和安全措施計劃,而這份健康安全計劃將影響參與MWC 2021巴塞隆拿活動的每個人,計劃旨在為員工、工人、參展商、參觀者、供應商、合作夥伴和當地社區有一個安全的環境。

據資料顯示,MWC 2021巴塞隆拿活動將採用「Check In To Get In」方式,參與活動的人士需要下載「My MWC」應用程式,並以通行證方式進入展館。而GSMA的安全計劃包括頻繁的核酸檢測,所有參與者必須通過有效的核酸陰性快速檢測才能進入會場。檢測必須每72小時重複一次,多個檢測中心將提供快速檢測。

GSMA也列舉的其他措施,包括:接觸者追踪、非接觸式環境、入住監測、單向交通流、升級基礎設施和增加醫務人員數量等。參加者也需要在「My MWC」完成每日健康問卷,並定期使用會場中放置的的1300個消毒劑,佩戴FFP2口罩,並遵守社交距離要求。

Stephanie Lynch-Habib補充指,由於新冠肺炎疫情不斷變化,上述安全計劃可能隨時改變,GSMA願意與客戶討論各種選擇。GSMA又指,是次活動將如上海活動一樣,以線下與線上結合的混合展方式舉行。

責任編輯:曾曉汶