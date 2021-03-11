【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 鎖不住的驚情

▲ 綠傘與黑傘

油紙傘，是中國國家級非物質文化遺產传统美术項目之一，具千多年歷史。它優雅、實用，紅色的油紙傘更曾是嫁娶婚俗禮儀上，新娘出嫁時為涌以遮擋避邪的必需品。

但不知何時開始，坊間傳說把油紙傘，和一般的傘與鬼靈連上了，說鬼靈能在傘的「護蔭」下入住陽間的屋子，所以，不能在屋子裡打開傘子。

對這傳說，凡仙（註）的朋友卻有另一說法和體驗。

她在九龍紅磡附近翻新的商厦開了個烘培工作坊，除了製作自家造型蛋糕，也開班授課，更花了點心思把地方精緻裝飾一番，方便做IG video作線上交流。

工作坊設備完善，但想到麵粉等可能沾上頭髮之類的衛生問題，她特別在洗手間加備花灑浴簾的浴室設備。學員笑說唯一跟不的就是洗手間的門鎖—太土了。於是她又大費周章訂一個古典門鎖，貨到後便十全十美。

工作坊滿意度因此，當她自己的住所需要做緊急維修，逼著她要暫搬離時，她沒多想就收拾衣物，搬進了工作坊。

▲ 古典門鎖

怪事在住了一週後發生。

她在洗澡時經常覺得有拍門聲，當初不以為意，想是她的貓貓在新居貪玩抓門。

一晚，抓門聲有點大，都要蓋過花灑水聲了。她停住洗澡，關上水龍頭，出去看看是什麼一回事。

拉開浴簾，她才走出沐浴間， 便被眼前的小小狀況攝住了。

浴室的門鎖，是精緻的仿古插鎖式門閂，抬高門拴往右拉，鎖就開了，門也開了。

她眼前看到的，是門栓正自動往右打開！

鎖打開後，所有動靜就停了下來。

她呆了一會，然後以理智抑壓驚嚇，火速衝出了浴室。

要找幫忙，先找電話，但這種事情，不能報警察啊！她想起了凡仙。

凡仙如常的看了她拍下的現場照片和錄影，報告說：「妳的浴室裡有‘朋友’，我先幫忙處理一下，請它離去，妳也可以安心洗完妳的澡。」

▲ 一般普通門鎖

故事的後續，她當然沒有再回去洗澡。

凡仙的說法是，這’朋友‘是跟著她訂貨的紙箱進入她的工作坊。

是，紙箱！

「怪不得我的貓貓這幾天一直不往自己的貓窩鑽，反而跳到紙箱頂，還經常向著浴室叫。」事後她回想貓貓原來一直有反應。

但為什麼是紙箱已經不再重要，這次的經驗已告訴了她，靈體附在雨傘進屋的坊間傳說，是時候要更新了！

*注: 他有都市異靈能力，能與動物、靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義」靈：凡仙。

作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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