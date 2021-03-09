【人民幣定期存款】人民幣1年定存最高息2.5厘 弱滙下再現加息戰

▲ 人民幣離岸價今早曾急回，抹掉今年的升幅。

美元轉強，拖累非美貨幣滙價插水，人民幣滙價亦頻創今年新低，連美資大好友也投降，紛下調在岸價兌美元預測。摩根大通把年底預估從6.25下調至6.35，花旗也從上周初，原本預估年底目標6.15，今早（3月9日）已調低至6.26。尚幸兩間大小港銀掉頭加人民幣定期存款息率，市料定存息驟升，有助抵消滙價走貶。

小米（01810）旗下虛擬銀行，天星（Airstar）剛上調一年人幣定存息0.1厘，新息率報2.5厘。上述長息險勝集友、南商及招商永隆的2.4厘，晉級高息王，專家預計，滙弱息升再重現。事實上，昨天（8日）工銀亞洲已帶頭全面加半年期以下人幣定存息，加幅最多為兩個月期以下短存，上升0.3厘至年息1.9厘；而3個月、半年及1年的人幣定存新息率，罕現齊報2.1厘。這中資大行無懼滙豐（HSBC）昨調低7天人幣短存息0.3厘至年息6.5厘；中銀香港（02388）上周也降息，至於花旗一個月人幣短存亦有2.5厘高息。

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此外，近日人民幣在岸價兌美元屢試低位，更跌穿6.5關，中外資大行亦紛紛下調年底目標價預測，原本為市面最牛預估的大行、花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，料今年在岸價的高低位介乎6.26至6.62，年底重上6.26高位，主因是美滙指數暫擺脫弱勢等。至於對美滙指數年內上落區間預測，現為89.21至92.4，年尾是高位92.4。

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花旗於上月曾料美元年尾失守90關、低見86，如今有所上調，此乃繼信銀國際、摩根大通以來，第3間大行最近修正人民幣目標。ING大中華首席經濟師彭藹嬈昨維持人民幣在岸價兌美元年底報6.2，頓變市場最牛預計。以現滙約6.53計，即約有5%潛在升幅；倘再按一年存息2.5厘計，滙息總回報有望達7厘。

至於短期操作，有媒體引述光大新鴻基證券外滙策略師任曉平說，去年下半年開始人民幣的單邊升值暫已完結，因中美息差漸收窄等，料3個月內約於6.4至6.7横行。花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖補充，人民幣回落至約6.5水平已值得吸納，畢竟內地今年經濟仍有6%增長。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪