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【蘋果春季發佈會】傳蘋果本月舉行　哪些新品有機會登場？

科技 18:30 2021/03/09

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近日有關蘋果春季發表會2021的消息愈來愈多，預計將會發布多款新產品如2021版iPad Pro及iPad mini，以及無線耳機AirPods 3等。

近日有關蘋果春季發表會2021的消息愈來愈多，外媒《9to5Mac》最新整合一系列外電及爆料達人的資訊，預計蘋果春季發表會將會於今月23日舉行，並有機會發布多款新產品，包括iPhone SE 3、藍牙追蹤器AirTags、Apple TV、平板電腦iPad Pro、iPad mini，以及無線耳機AirPods 3、AirPods Pro 2

iPhone SE 3

有消息指蘋果正在開發採用更大屏幕，估計為約5.5吋的iPhone SE，設計將類似於iPhone 8 Plus。雖然早前據日本媒體Macotakara報道，蘋果將會恰好在iPhone SE 2推出一年後，即4月再發布iPhone SE 3；郭明錤（Mig Chi Kuo）則表示要等到明年才會更新iPhone SE。不過《9to5Mac》指出，未知會否在3月提前發布。

平板電腦iPad Pro及iPad mini

有傳蘋果將推出2021新版iPad Pro，包括全新12.9吋iPad Pro，預計升級屏幕技術，採用mini-LED顯示技術，並搭載更快的A14X、5G連網芯片；以及連同11吋iPad Pro在2021年一併更新。

新款iPad mini屏幕尺寸則會是8.4吋，搭載Mini LED屏幕，以及可使用Touch ID。

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藍牙追蹤器AirTags

蘋果早前在iOS 14.5 beta3中加入「尋找遺失裝置」功能，或預告了新品AirTags將於春季發表會上推出。AirTags是蘋果首款藍牙物品追蹤器，可幫助用戶追蹤鑰匙、錢包及背包等個人物品。

無線耳機AirPods 3、AirPods Pro 2

據指蘋果正開發新入門級的AirPods，AirPods 3預計耳機柄將較短及可更換耳塞價格比AirPods Pro便宜約20%，價格約為199美元（約1,545港元）。

AirPods Pro 2亦將於4月上市，預計耳機柄部分將會更短。

Apple TV

Apple TV自2017年就沒有再更新，去年開始有傳 Apple TV 4K 將會換上新的處理芯片，並且會搭配新款遙控器。

另據多位爆料達人包括Jon Prosser、DuanRui等均不約而同地指出，蘋果公司將會3月23日（美國當地時間）舉行今年的春季發布會活動。不過有關蘋果春季發表會2021的詳細消息，仍有待官方公布。

【iMac Pro停售】為下代iMac產品鋪路　蘋果證實iMac Pro售完即止

責任編輯：張寶燕

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