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全球5分1男士認為男女薪酬平等 批傳媒報「假新聞」

環球社會熱點 17:10 2021/03/09

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近年社會不少聲音積極倡議收窄性別薪酬差距。有研究人員指，各國於新冠肺炎疫情下，薪酬差距變得越趨嚴重。全球性民意調查顯示，接近4分1男士認為性別薪酬問題過分政治化，更有5分1男士認為傳媒報導的性別薪酬差距是「假新聞」。

瑞士公投通過禁公眾場所蒙面 疑針對穆斯林 【下一頁】

市場研究機構益普索（Ipsos MORI） 與倫敦國王學院的全球女性領導研究所（GIWL ）針對全球28個國家就性別薪酬問題進行調查。調查訪問了包括歐洲，美洲，亞洲和中東地區20,520人，機構於國際婦女節當日公布調查結果，顯示有8成人認為需要正視性別薪酬差距的問題。

但當中有超過1成男士卻覺得無須急於處理男女薪酬差距，其中有5分1男士更指傳媒過分報道及渲染該問題，認為男女薪酬差距問題的報導是假新聞。據聯合國婦女署資料指，全球女性的工資較男性低約16%。

捍衛憲法權利 共和黨照用特朗普名義籌款 【下一頁】

新冠肺炎疫情下，以女性為主的工種變得更加重要，包括醫護及在學校停課期間承擔了托兒的重擔。但另一方面，由於多國均實施封城，市民留在家中的時間變長，導致發生家庭暴力問題增加，女性亦面臨更多壓力。

責任編輯：郭麗明

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