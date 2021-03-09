投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌

所謂輸錢皆因贏錢起，很多人養成賭博心態，全因為當初的一帆風順，在股票市場也有不少類似例子。最近有位網友在討論區分享了他一位同事的離職故事，而原因竟然與股票有相當大關係。

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樓主的同事於今年1月靠投資GME賺了數十萬，想休息一下，接下來在2月中左右遞交辭職信，打算全職炒股，豈料好景不常，近日的美國股市與港股進來持續下跌令同事本來大賺數十萬到現時打和，令該同事對辭職一事感到後悔。有網友指，樓主那位同事的行徑像是一位初出茅廬的畢業生，又或是剛接觸股票市場，第一次便賺到錢的新手，因為只有新手才會這樣沉不住氣，衝動辭職。

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不過，看到相關留言後，樓主也作出回應，指同事絕非職場新手，只是擔任的職位工作較多因此當初才會考慮辭職。有網民强調，無論投資資本如何上升，最好都要保留有一份可持續、穩定的收入，才會令自己的財政狀況更加健康，對於這位網友的回應，編者都相當同意。

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責任編輯：翁嘉陽