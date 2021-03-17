【中電信回A】中國電信擬上交所主板上市、集資或逾500億人幣　未來3年千億投資業務（第三版）

▲ 中國電信擬上交所主板上市

中國電信 （00728） 上周公布業績同時公佈，擬申請A股發行並在上海證券交易所主板上市。中電信擬公開發行A股數量最多120.93億股，相當於中電信已擴大後股本的13%。中電信表示，建議A股發行須取得中國證監會及其他監管機構的批准，進行與否存在不確定性。

中電信今日正式發特別股東大會文件，宣布於4月9日表決相關議案，並公布集資所得用途。中電信表示，實際募集資金扣除發行費用後，將全部用於公司主營業務相關的項目，未來三年初步利用募集資金投資額達544億元人民幣，但實際集資金額將視乎與監管機構的溝通情況和發行時市況。

中電信未來3年總投資額更達1021億元人民幣，當中214億元用於5G產業互聯網建設項目、507億元用於雲網融合新型信息基礎設施項目和300億元用於科技創新研發項目。

董事長柯瑞文在業績會表示，近1至2年公司發展進入難得的戰略機遇期，包括產業互聯網、5G等發展機遇，經過綜合研判決定發行A股上市。惟他未有直接回應回歸A股上市是否與集團ADR遭紐交所退市有關。

中移動據報考慮在美國除牌後回A，可見【下一頁】

中移動、聯通、中電信要求紐交所NYSE覆議除牌決定【下一頁】

業績方面，中電信去年營業收入3936億元（人民幣，下同），按年增長4.7%，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）增長1.4%至1189億元，純利則增長1.6%至209億元。中電信建議派發末期股息每股0.125港元，按年持平，以現價計算，股息率約4.7厘。

截至去年底，中電信移動用戶達3.51億戶，淨增1545萬戶，用戶市場份額提升至22%。5G套餐用戶達8650萬戶，滲透率24.6%。

中電信指引，今年資本開支預算870億元，按年增加2.6%，其中5G資本開支397億元，較2020年增加5億元。中電信目標在今年淨增8000萬5G套餐用戶，年底在用的5G基站由2020年底的38萬個增至70萬個，5G網絡覆蓋延伸至全部縣城及部分發達鄉鎮。

中電信與聯通 （00762） 進行5G共建共享，中電信透露，去年節省資本開支600億元，節省營運開支逾70億元，今年雙方共建共享將擴至4G，料成效將超越去年。

中國鐵塔去年多賺23% 末期息增54%至0.02235元人幣【下一頁】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

（第二版加入管理層評論，第三版新增董事會函件內容）

相關文章：

【中國鐵塔】中國鐵塔：料今年資本開支降19%至300億人幣 無回歸A股計劃

【業績】九倉去年基礎淨盈利增加14% 全年股息升23%至0.4元

編輯：陳健婷