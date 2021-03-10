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【中電信回A】中國電信擬上交所主板上市 去年多賺1.6%、股價升逾7%破頂（第二版）

股市 09:37 2021/03/10

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中電信績前收報2.65元，全日無升跌。

中國電信 （00728） 收市後公佈，擬申請A股發行並在上海證券交易所主板上市，擬公開發行A股數量不超過120.93億股，即不超過本次A股發行後公司已發行總股本的13%。集團表示，建議A股發行須取得中國證監會及其他監管機構的批准，進行與否存在不確定性。

中電信股價今早升逾7%，破頂高見2.91元。

董事長柯瑞文在業績會表示，近1至2年公司發展進入難得的戰略機遇期，包括產業互聯網、5G等發展機遇，經過綜合研判決定發行A股上市。惟他未有直接回應回歸A股上市是否與集團ADR遭紐交所退市有關。

中移動、聯通、中電信要求紐交所NYSE覆議除牌決定【下一頁】

業績方面，中電信去年營業收入3936億元（人民幣，下同），按年增長4.7%，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）增長1.4%至1189億元，純利則增長1.6%至209億元。中電信建議派發末期股息每股0.125港元，按年持平，以現價計算，股息率約4.7厘。

截至去年底，中電信移動用戶達3.51億戶，淨增1545萬戶，用戶市場份額提升至22%。5G套餐用戶達8650萬戶，滲透率24.6%。

中電信指引，今年資本開支預算870億元，按年增加2.6%，其中5G資本開支397億元，較2020年增加5億元。中電信目標在今年淨增8000萬5G套餐用戶，年底在用的5G基站由2020年底的38萬個增至70萬個，5G網絡覆蓋延伸至全部縣城及部分發達鄉鎮。

中電信與聯通 （00762） 進行5G共建共享，中電信透露，去年節省資本開支600億元，節省營運開支逾70億元，今年雙方共建共享將擴至4G，料成效將超越去年。

中國鐵塔去年多賺23%　末期息增54%至0.02235元人幣【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 中國電信（00728）

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