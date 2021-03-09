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【中電信回A】中國電信擬上交所主板上市 去年多賺1.6%、派末期息0.125元

股市 17:00 2021/03/09

分享：

中電信績前收報2.65元，全日無升跌。

中國電信 （00728） 收市後公佈，擬申請A股發行並在上海證券交易所主板上市，主要為把握數字化發展機遇，完善公司治理，拓寬融資渠道，加快改革發展，推動戰略落地，實現高質量發展。

中電信績前收報2.65元，全日無升跌，成交10.4億元。

中電信表示，擬公開發行A股數量不超過120.93億股，即不超過本次A股發行後公司已發行總股本的13%。集團表示，建議A股發行須取得中國證監會及其他監管機構的批准，進行與否存在不確定性。

業績方面，中電信去年營業收入3936億元（人民幣，下同），按年增長4.7%，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）增長1.4%至1189億元，純利則增長1.6%至209億元。

中電信建議派發末期股息每股0.125港元，按年持平，以現價計算，股息率約4.7厘。

截至去年底，中電信移動用戶達3.51億戶，淨增1545萬戶，用戶市場份額提升至22%。5G套餐用戶達8650萬戶，滲透率24.6%。

中國鐵塔去年多賺23%　末期息增54%至0.02235元人幣【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 中國電信（00728）

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