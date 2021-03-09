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537萬買荃灣上車盤　頂層連天台嘆開揚景

股樓投資 16:36 2021/03/09

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樓市交投持續增多，特別是樓價相對「低水」的屋苑。中原黃德純說，荃灣中心15座（昆明樓）頂層連天台單位，實用面積374平方呎，兩房間隔，原叫價550萬元，終連減兩口價，以537萬元買入，實用呎價14,358元。

代理續說，原業主於2015年1月以389萬元買入單位，持貨6年，現帳面賺148萬元，物業期內升值約38%。資料顯示，荃灣中心位處荃景圍，由於遠離荃灣市中心，屋苑樓價相對低水，但設小巴及巴士來往荃灣西及荃灣站，交通算方便。

談到近期市況，黃德純說，踏入三月，荃灣中心成交明顯加快，單計過去的周末已連錄6宗成交，本月則暫錄9宗成交，平均實用呎價約13,400元，相信全月成交量必超上月。

【延伸閱讀】2月二手成交創近8個月新高　十大最活躍成交屋苑派成績表　唯獨一個屋苑呎價跌近3%【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

上車盤 荃灣 荃灣中心

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