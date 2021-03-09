【放棄5G？】傳高通反攻4G市場　新芯片或捨棄5G網路

▲ 最新消息指，高通打算捨棄5G網路，降低成本，推出平價版S888處理器，反攻4G市場。

芯片市場戰火一觸即發！為了與聯發科及三星競爭，高通今年積極擴大其Snapdragon處理器的產品線，計劃推出一款由旗艦S888 5G芯片衍生的產品。據最新消息指，高通打算捨棄5G網路，降低成本，推出平價版S888處理器，反攻4G市場。

【華為失勢】美國制裁奏效？華為海外流動電訊設備市佔下跌至20%、愛立信「一哥」地位坐穩

【中芯國際】中芯受惠美國放寬成熟製程芯片許可 有助紓解環球晶片短缺情況

據知名爆料人士Roland Quandt透露，高通正在著手研發由旗艦S888改良的SM8325 Snapdragon手機芯片。不過目前無法得知SM8325的性能差異，但在該Twitter帖文中，Roland Quandt備註寫到「平價旗艦手機（Cheap Flagship Phones）」，即意味效能有望是同級。

而是次高通主打平價，主要原因在於高通會在SM8325芯片捨棄5G網絡，有利於手機設計時，節省昂貴的毫米波天線成本，亦毋需擔心芯片散熱的問題。

惟當前各大手機品牌都專注推出5G手機，僅有中階及入門機款才有少量的純4G型號。相信隨著SM8325登場，部分品牌將會反攻4G市場，推出更便宜的旗艦Android機款，瞄準在意性價比的用戶。

【芯片短缺】環球芯片短缺 通用汽車關閉北美工廠 料今年收入減少數十億

責任編輯：曾曉汶