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【放棄5G？】傳高通反攻4G市場　新芯片或捨棄5G網路

科技 16:50 2021/03/09

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最新消息指，高通打算捨棄5G網路，降低成本，推出平價版S888處理器，反攻4G市場。

芯片市場戰火一觸即發！為了與聯發科及三星競爭，高通今年積極擴大其Snapdragon處理器的產品線，計劃推出一款由旗艦S888 5G芯片衍生的產品。據最新消息指，高通打算捨棄5G網路，降低成本，推出平價版S888處理器，反攻4G市場。

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據知名爆料人士Roland Quandt透露，高通正在著手研發由旗艦S888改良的SM8325 Snapdragon手機芯片。不過目前無法得知SM8325的性能差異，但在該Twitter帖文中，Roland Quandt備註寫到「平價旗艦手機（Cheap Flagship Phones）」，即意味效能有望是同級。

而是次高通主打平價，主要原因在於高通會在SM8325芯片捨棄5G網絡，有利於手機設計時，節省昂貴的毫米波天線成本，亦毋需擔心芯片散熱的問題。

惟當前各大手機品牌都專注推出5G手機，僅有中階及入門機款才有少量的純4G型號。相信隨著SM8325登場，部分品牌將會反攻4G市場，推出更便宜的旗艦Android機款，瞄準在意性價比的用戶。

【芯片短缺】環球芯片短缺　通用汽車關閉北美工廠　料今年收入減少數十億

責任編輯：曾曉汶

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