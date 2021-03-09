【朝雲集團暗盤】朝雲集團6601暗盤收市跌逾6% 一手最少蝕285元
股市 19:52 2021/03/09
朝雲集團 （06601） 今日暗盤。朝雲集團以每股9.2元定價，一手（500股）中籤率50%，抽30手（15,000股）穩中一手。朝雲集團暗盤表現遜色，於富途暗盤交易場，收報8.63元，較招股價低6.2%，一手蝕285元。
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|暗盤交易場
|現價（元）
|招股價（元）
|變動
|一手蝕（元）
|富途
|8.63
|9.2
|-15.4%
|-285
|耀才
|7.45
|-19.0%
|-875
|輝立
|7.36
|-20.0%
|-920
朝雲集團業務資料
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朝雲集團於香港公開發售部分共錄得近26.8萬人認購，超額認購171.32倍；國際發售部分獲大幅超額認購，超額認購12.8倍。
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編輯：袁諾曦