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【朝雲集團暗盤】朝雲集團6601暗盤收市跌逾6%　一手最少蝕285元

股市 19:52 2021/03/09

分享：

朝雲集團6601暗盤

朝雲集團 （06601） 今日暗盤。朝雲集團以每股9.2元定價，一手（500股）中籤率50%，抽30手（15,000股）穩中一手。朝雲集團暗盤表現遜色，於富途暗盤交易場，收報8.63元，較招股價低6.2%，一手蝕285元。

即睇朝雲暗盤：

    點擊圖片放大

朝雲集團追揸沽攻略，看【下一頁】

暗盤交易場 現價（元） 招股價（元） 變動 一手蝕（元）
富途 8.63 9.2 -15.4% -285
耀才 7.45 -19.0% -875
輝立 7.36 -20.0% -920

朝雲集團業務資料

    點擊圖片放大
    +6
    +5

朝雲集團於香港公開發售部分共錄得近26.8萬人認購，超額認購171.32倍；國際發售部分獲大幅超額認購，超額認購12.8倍。

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編輯：袁諾曦

港股 朝雲集團（06601） IPO
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