哈利梅根訪問震撼蔓延 澳洲可能脫離英聯邦

英國哈里王子和太太梅根的專訪播出後全球轟動，不止英國國內對訪問議論紛紛，更重新燃點英聯邦（Common Wealth）成員之一﹑澳洲對國家元首身份的討論。澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）表示，澳洲或者是時候考慮脫離英聯邦，變成澳洲人的國家。

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特恩布爾（Malcolm Turnbull）周二（9日）受訪時表示，澳洲的國家元首應該是澳洲人，而不是英國的國王或者女王。特恩布爾質疑，既然澳洲總理只能由澳洲人擔任，為何澳洲的國家元首卻不是。

特恩布爾承認英女王伊利沙伯二世是偉大的君主，同時指不少澳洲人是伊利沙伯二世的支持者，不過並無太多人擁護王室。所以特恩布爾認為，當伊利沙伯二世的統治結束後，澳洲應當考慮國家是否需要英國國王或女王擔任國家元首。

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澳洲蒙納殊大學 ( Monash University ) 教授霍金（Jenny Hocking）表示，哈里和梅根的專訪帶出一個問題，傳承的君主立憲制在現代民主中應該扮演甚麼角色？霍金指王室既不代表澳洲，亦不是澳洲人追求目標，所以澳洲人需要反思英國王室對澳洲人的意義。



責任編輯：吳漢培