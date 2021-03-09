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【大行報告】IMAX China前景仍面臨不確定性 野村下調評級至中性

股樓投資 16:17 2021/03/09

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IMAX China（01970）上周五（5日）公布業績，去年由盈轉虧，蝕2673.9萬元（美元，下同），2019年同期則賺4289.3萬元；經調整虧損461.2萬元，每股派發末期息0.02元（約0.155港元）。野村發表報告指，IMAX China去年收入5,230萬元，同比跌58%，然而下半年收入跌幅明顯收窄至同比跌30%，對比上半年為同比跌89%，主要受惠於中國綫下市場正常化，而中國電影業從年初至今票房創歷史新高， 特別是農曆新年假期，主要是由於被壓抑的需求帶動，因此將2021至2022年的中國票房預測提高5%至10%。

該行指，IMAX China股價較農曆新年前反彈兩成，而同期恒指跌4%，相信現價已反映表現勝預期，以及年初至今票房強勁的情況。該行認為，公司估值合理，但短期缺乏催化劑，因此將評級由「買入」下調至「中性」，目標價則由17.5元升至18.2元。

報告亦指出，IMAX China前景仍然充滿未知之數，特別是美國戲院重開的計劃，因此今年荷里活電影、中國整體票房和IMAX影院系統的安裝量仍面臨不確定性， 預期票房和系統安裝量復甦會較市場預期慢。

兩大行對IMAX China投資評級﹕

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記者﹕郭秀慧

電影 大行報告 估值合理 IMAX CHINA（01970） 農曆新年 中國 美國 荷里活 電影院 目標價
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