【大行報告】IMAX China前景仍面臨不確定性 野村下調評級至中性

IMAX China（01970）上周五（5日）公布業績，去年由盈轉虧，蝕2673.9萬元（美元，下同），2019年同期則賺4289.3萬元；經調整虧損461.2萬元，每股派發末期息0.02元（約0.155港元）。野村發表報告指，IMAX China去年收入5,230萬元，同比跌58%，然而下半年收入跌幅明顯收窄至同比跌30%，對比上半年為同比跌89%，主要受惠於中國綫下市場正常化，而中國電影業從年初至今票房創歷史新高， 特別是農曆新年假期，主要是由於被壓抑的需求帶動，因此將2021至2022年的中國票房預測提高5%至10%。

該行指，IMAX China股價較農曆新年前反彈兩成，而同期恒指跌4%，相信現價已反映表現勝預期，以及年初至今票房強勁的情況。該行認為，公司估值合理，但短期缺乏催化劑，因此將評級由「買入」下調至「中性」，目標價則由17.5元升至18.2元。

報告亦指出，IMAX China前景仍然充滿未知之數，特別是美國戲院重開的計劃，因此今年荷里活電影、中國整體票房和IMAX影院系統的安裝量仍面臨不確定性， 預期票房和系統安裝量復甦會較市場預期慢。

兩大行對IMAX China投資評級﹕

▼ 點擊圖片放大 +2

【逆市筍工】新世界發展疫市增聘近千人 招聘9大筍工 最高月薪達10萬元 鄭志剛：企業帶頭招聘 為香港打支強心針【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧