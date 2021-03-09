【新股IPO】和譽醫藥傳最快今年香港上市 集資逾19億元

▲ 和譽醫藥傳最快今年在香港IPO，集資2.5億美元。

外電引述知情人士報道，專注腫瘤領域的中國生物科技公司上海和譽生物醫藥科技（Abbisko Therapeutics）計劃在香港IPO，可能集資2.5億美元（約19.5億港元）。和譽醫藥正與顧問商討潛在股票發行，目標最快今年上市。

知情人士稱，計劃仍處於早期階段，上市規模、時間表等細節依然可能有變。

和譽醫藥在今年1月完成D輪融資，融資1.23億美元（約9.6億港元），由凱雷投資集團、華平投資集團、奧博資本、清池資本領投，令其融資總額達到2.63億美元（約20.5億港元）。和譽醫藥的其他投資者包括禮來亞洲基金、啟明創投、淡馬錫等。

根據公司網站，和譽醫藥主要研究領域為腫瘤免疫小分子藥物和亞洲高發癌症的靶向療法，公司目前腫瘤靶向治療有7款候選藥物在研，用於治療肝細胞癌和多種實體瘤，腫瘤免疫治療則有5款候選藥物在研。同時和譽醫藥有一款一/二型糖尿病藥物處於一期臨床研究。

長和旗下和黃醫藥據報最快上半年來港上市 集資39億元【下一頁】

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編輯：陳健婷