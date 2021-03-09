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【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房

股樓投資 16:09 2021/03/09

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踏入3月，股市大幅波動，但樓市氣氛持續旺場，樓價低於500萬元的細價樓成上車客瘋狂入市的對象。原來市場上仍有樓價百餘萬元的選擇，一名綠表買家剛以198萬元購入上水公屋天平邨2房單位。

【筍盤推介】 港島區細碼兩房上車盤 單位向正南又有超溫暖感靚裝修 啱哂小家庭，詳見【下一頁

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利嘉閣地產高級聯席董事黃靜顏透露，該行新近促成上水公屋天平邨5座低層21室的二手成交，單位實用面積約487方呎，為兩房間隔。日前單位終以綠表價198萬元成功沽出，折合實用面積呎價約4,066元。黃靜顏指，上述成交買家見樓價200萬元以下的盤源極少，睇樓後一日即決家入市，據了解，以上大廈於1989年入伙，買家最高可承造6成按揭。

【網民熱話】上班帶飯一年省過萬？　網民：時間成本太高花不起，詳見【下一頁

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【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入，詳見【下一頁

據悉，原業主於2001年2月，以約15.59萬元購入上述單位，持貨約20年，現轉手帳面獲利約182.41萬元，物業升值約11.7倍。

黃靜顏補充，天平邨現時約有5個單位放售，最低入場價由250萬元起。

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