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【搜游食誌@iM網欄】新鮮手搓意大利麵 到訪意大利小餐館SFIZIO

名人薈萃 18:40 2021/03/09

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今年是合作超過40年Alessi品牌的100週年慶，能夠與意大利企業業務往來工作超過20年，我當然感到榮幸，更重要是合作愉快。

Alessi慶祝100週年，推出經典設計，為生活帶來樂趣。

意大利人有很多傳統、倫理、生活文化與華人是非常相似，特別是母親與子女的關係，非常親密，意大利媽媽們都煮得一手好菜。第2次世界大戰後，意大利的本土經濟極為疲弱，很多家庭亦不得不漂洋過海，異地工作，猶如華人血淚史的「賣豬仔」。開餐館，從事飲食亦是意大利人的熱門行業，創業門檻低，又可以家庭式經營，幾十年下來，意大利各式食肆亦遍佈全球；常常旅遊的人仕，不難發現無論您身在何處，意式咖啡輕食店、PIZZA店、高級意大利餐廳，都俯拾皆是。意大利麵更是遍佈全球，強大的銷售通路及網絡，融入全球各地家庭的Comfort food。

這家手繪版的Cafe de Flore實在迷人。

週日本想著到佐敦德誠街喝一杯遊閑咖啡，吃件猶如「心靈雞湯」的芝士蛋糕。沿途被一幅超過40米長的「塗鴉」藝術吸引著，想著朝CAFÉ de FLORE的牆身手繪壁畫，就可造訪這家滿載田園氣息的咖啡店，豈料落空，問了鄰近店東才知道只是一項藝術作品，尚未有店，感到好可惜，若有咖啡店如畫作的構圖，一定迷倒全港市民，想像置身粉嫩色調的戶外花園，享用那一口一口味道豐厚，帶著不同程度的甜、酸、苦、甘各異的咖啡，這份輕鬆、悠然自得，是多寫意的自在。

「塗鴉」的藝術，美化社區環境。

發現咫尺有家繪大大意大利廚師畫像的小餐館，看到店名SFIZIO,二話不說就推門而入，因為如此有信心，叫你食到光盤，還要連汁都舔光！

SFIZIO店面是清新的粉綠色，配上吸晴的廚師卡通畫作。

簡單的餐單更令我好懷念在意大利工作及旅遊時的點滴，小餐館就是主打幾道家常麵食，店家多數採用新鮮手搓意大利麵，每口意大利麵都帶著仿如意大利媽媽的愛心和關懷。SFIZIO每天大概是推出4-6款麵食，全是店東Chef  Jeff自家製作的麵品，用餐當天另配上兩道雞肉的主菜。從結賬離開時，顧客與店家夫婦的對話，肯定他們是成功小店，都是熟客或是朋友介紹到訪，其中一對母子，更令我深感到親情可貴，店東更不惜犧牲一張做生意的枱的地方，讓他們擺放輪椅；限聚令下，1.5米社交距離，飲食業亦是剛解寬營業至晚上10時，每張枱的營業額都得來不易，這麼體貼顧客的東主，出品何需存疑。

意大利藍芝士忌廉汁煮薯仔蛋，醬汁味道濃郁。

當日我餐點了雜菜沙律，藍芝士忌廉汁煮薯仔蛋伴核桃、火箭菜（GNOCCHI），這道道地的手工麵，好多快餐文化的意大利餐廳都不列入餐單，話雖說是好簡單的薯仔、麵粉、雞蛋而成的蛋型意大利麵，做得好是非常講究材料比例，搓粉要得宜，過度就起了「筋」，就失去了薯仔蛋的軟糯香滑，不夠功夫又不成型，鬆散而欠咀嚼的口感，SFIZIO做的GNOCCHI做得很好，藍芝士選用意大利貨，我對芝士的認識不深，但從濃郁的香氣、味道和入口時那份鹹香，真是好滿足。

蘋果批與特濃Expresso就是一對佳偶。

以Expresso和蘋果批為這頓意大利麵午餐劃上句號，CHEF JEFF非常自信介紹其咖啡豆，直接從意大利入貨，供應商按時從不同產地入口咖啡豆，再按專責部門的配方比例調配，沖泡的咖啡絕對的上品，他聲稱意大利人是非常重視選用什麼咖啡款待客人，因為這是「面子」問題，賞面的話，不妨親自到訪！

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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