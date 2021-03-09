【北水基金】北水偏債型基金逆市跑出 少量買港股攻守兼備

▲ 環球小股災，令內地重債輕股基金逆市突圍，組合可低配港股。

美國逾百億美元債券拍賣前夕，美國10年期債息的升跌，續牽動全球股滙債市場的神經。正因3月開局以來，中港股市劇震，偏股型的北水基金被打入冷宮，相反重債輕股的產品頓變新寵兒。而在亂市下，難得再現百億受捧新基金。標榜防守力強產品、中信保誠豐裕一年混合基金，已於上周五（3月5日）成立，首發破百億元（人民幣，下同）。在淡市下，這熱賣產品組合內，有三成比重可涉足權益類資產，包括港股在內。

內地稱這類攻守兼備基金為「固收產品」(即投資具固定收益的產品)，今年已有3隻逆市跑贏，首發吸金百億元。逆市跑出的偏債型基金於去年底的總規模已達1.05萬億元，按年急增兩倍多，今年首兩個月亦累計吸資1400億元。

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不過，股票基金仍遭冷待，3月份以來70隻排隊搶推的新基金，約30隻為主動式偏股型，不少被逼延長銷售期，迄今仍未達募資額，吸金30億已算好賣。對比2月份62隻同類產品出台，有11隻首天被瘋搶成「日光基」，本月的銷售熱度相對降溫。

此外，經歷昨天（8日）的黑色星期一，逾3000多隻股票基金蝕錢，平均負回報3%，最多更單日縮水7%，一眾基金公司唯有爭相緊急發文，呼籲基民「做時間的朋友，未來屬於樂觀派」。

業界指，今趟大跌市雖遇贖回潮，但暫未現非理性的斬纜止蝕，主因有3，包括：（1）基民普遍於去年下半年尚處低位入市，所持基金仍是浮盈，如今只是少賺一大截；（2）鮮有大舉借貸炒基金，故具持貨能力；（3）近年新開戶逾半是90後的新世代，跟大媽不同，較關心國際等海外資訊，如昨天本港科技股指數急插，遂深感手上基金跌價也屬正常回調。

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況且，名嘴也有捱打日，因基金初哥最愛熱搜網紅基金，尤其是連日熱爆是「13日插水28%的星級基金」，原來內地網民簡稱為「木頭姐」，是指科技女股神Cathie Wood的ARKK旗下ETF，因重倉Telsa及百度而惹來基民甚關注。本港散戶暱稱為「契媽」的「木頭姐」難敵大跌市，故此基民亦堅守，以長跑心態克服短期擾動，暫忍手拒沽。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪