【TSLA】Tesla技術性入熊　蒸發逾兩萬億元市值

▲ Tesla從近期高位跌逾兩成，已進入技術性熊市。

美債息升，投資者繼續拋售科技股，Tesla（美：TSLA）第三次進入技術熊市。Tesla周一（8日）再跌5.8%，連跌5日，累積跌幅達21%。以1月26日高位市值8500億美元計， Tesla市值已蒸發2770億美元（2.1萬億港元）。

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Tesla從近期高位跌逾兩成，已進入技術性熊市。這也繼去年3月及9月後，Tesla第三次技術性入熊。不過，過去12月計，Tesla升幅仍逾360%。

過去一個月， Tesla累跌34%，遠遠跑輸納指同期9%的跌幅。另一邊廂，Tesla競爭對手蔚來（美：NIO）跌38%；理想汽車（美：LI）亦跌30%；尼古拉（Nikola）（美：NKLA）就跌38%。

全球晶片短缺影響汽車供應鏈是汽車股受壓的原因之一。Tesla上月因晶片短缺，短暫關閉加州工廠。另外，外電報道，購買Model 3和Model Y的客戶將面臨長達數月的交付積壓。

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編輯：吳敏芳