【網民熱話】第一次租村屋要注意什麼？　網民：蚊蟲多到爆！（附租村屋5大須知）

終於可以搬出家裏一個人住，又或是建立二人世界？但是搬出來後有很多問題要自己面對，財政、家務等，還有最重要的驗樓問題！不同於公屋或私樓，村屋要注意的地方有哪些？近日有網民於網上討論區發文，求助大家第一次租樓要注意的事。

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樓主指自己打算租大埔的村屋盤，而網民認為不管什麼樓盤，最重要的是看有沒有漏水，免得手尾長。除此之外，村屋要注意地勢，有沒有凹凸不平，導致下雨積水；有沒有平地升降機，是否共用；屋外環境有什麼，能不能接受，或者會不會很多噪音；寬頻可以覆蓋到嗎等。還要做好心理準備會有好多蚊蟲。另外要檢查電器能不能用，水龍頭有沒有水、臭氣問題，馬桶水壓問題等。

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網民亦教路，指如果裝修是用木地板的話要注意搬出時有機會被業主扣押按金，因為木材較易腐爛。如果有車，就要留意租約包不包車位，若是泊在街邊會被外人收費。

村屋5大須知：

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責任編輯：張瑋婷