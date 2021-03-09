【新股IPO】朝雲集團6601明日掛牌 超額認購171倍 一手中籤率50%

中國家居護理及個人護理平台朝雲集團（新上市編號：06601）將於明日（10日）掛牌， 其公開發售部分共錄得近26.8萬人認購，超額認購171.32倍；國際發售部分獲大幅超額認購，超額認購12.8倍；一手中籤率50%，認購30手，即1.5萬股能穩獲一手。此外，朝雲集團以每股9.2元定價，集資淨額28.9億元。

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朝雲集團集資所得，計劃用於新產品的研發、現有產品的升級以及新品牌及新品類的開發，公司計劃今明兩年分別推出44項及18項新產品。另外，資金亦計劃用於促進相關研發中心的建設及升級並支持其研究活動，以及激勵現有研究人員及為研發團隊招募更多有經驗及才能的人才等。

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記者：張以正