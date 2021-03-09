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【另類招募】億萬富豪招募月球旅伴 吸逾30萬人爭8席位

環球政經 17:01 2021/03/09

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日本億萬富豪前澤友作公開招募月球旅伴，目前已吸引逾30萬人報名參與，競逐8個席位，預計在2023年啟程，為期6日。若旅程成功展開，前澤友作和同行者將是1972年美國太陽神最後登月任務後的第一批月球旅客。

SpaceX試射SN10成功升空 首次登陸成功 返回地面數分鐘後爆炸 第3次出現類似情況：【下一頁

SpaceX星艦成功軟著陸 卻難逃第三度爆炸厄運：【下一頁

由前澤友作發起的「親愛的地球」計劃於上周三(3日)開始，招募志願者陪同參與繞月旅程，計劃待太空探索科技公司Space X於2023年成功開發並啟用可重用太空艙後，便利用太空艙展開繞月之旅，立志成為首批繞月旅程的乘客。

參與繞月之旅的申請開放至下周日（14日），於21日完成檢閱報名資格，並進行面試，估計最終遴選會於明年5月完成。計劃原定招攬藝人同行，但後來前澤友作表示希望尋找更多元的乘客群，遂公開招募世界各地的志願者。

 

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責任編輯：潘曉豐

SpaceX 財務自由

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