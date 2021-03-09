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【大行報告】滙豐看好呢隻重卡股 目標價上調22%　潛在升幅35％

股樓投資 19:36 2021/03/09

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滙豐發表報告，指今年重型卡車銷售增長勢頭持續，看好濰柴動力（02338）前景，把目標價由22.9元調高22%至28元，維持「買入」評級。

濰柴股價周二（9日）收報20.8元，跌0.7%，成交額3億元，跟目標價潛在升幅35%。

報告指，根據商用第一車網的資料，今年首兩個月市場重型卡車銷量同比增92%至29.54萬輛。該行認為，重型卡車銷售將維持強勁增長勢頭，估計全年銷售約130萬輛。

滙豐認為，濰柴現時持股的凱傲可以受惠於電子商務、自動化及數碼化帶來的結構性增長，而兩者的協同效應將進一步加強他們在中國市場的地位。該行預測，凱傲今年年收入增14%，公司今年毛利率將由去年20%回升至22%，主要受惠於高端發動機產品的貢獻增加。

【延伸閱讀】】浦銀國際料恒指改革  可提升整體估值   預測明年中前有力染藍股達19隻 【見下頁

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記者：李兆明

目標價 買入 濰柴動力（02338） 大行報告

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