【UA結業】 消費者或最快一年後才獲賠償 消委會接獲14宗查詢及投訴

UA院線於周一(8日)宣布即日起全線結業，目前已進行清盤程序，法院排期於今年6月9日處理相關呈請。清費者委員會總幹事黃鳯嫺於今早(9日)在電台節目表示，截至昨日下午5時，接獲13宗查詢及1宗相關投訴，個案涉及金額由數百至千港元不等，主要涉及退款程序。

UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元：【下一頁】

她指，部分消費者持有一批戲票，冀了解可否索償；即使透過保險或信用卡積分換領戲票，亦可嘗試追討及向信用卡公司申請退款，同亦可嘗試向破產管理署提交索償表格，待清盤償還其他債務後，剩餘的金額就會向消費者作出賠償，惟她呼籲消費者切勿抱太大期望，因追討相關申請需時，加上消費者在清盤程序屬無抵押債權人，獲賠償的優次序較低，按過往經驗，索償亦可能需時一、兩年時間。

對於有另一院線接手UA旗下其中一間戲院，但表明不會接受UA的現金禮券，黃鳯嫺指消委會正跟進事件，並會審視當中有否「魔鬼細節」。

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責任編輯：潘曉豐