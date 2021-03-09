【創業兵團】初創RicePass推午餐飯盒訂閱制　日均40元展示App可免排隊取餐

▲ RicePass現時於港聘用20人，有意日後擴展至亞洲市場。圖左1為創辦人杜一楠。（曾耀輝攝）

訂閱制的商業模式愈來愈流行，商戶在媒體內容、電子設備等產品與服務提供訂閱制，亦有初創看準外國興起的餐飲訂閱模式，去年底在港推出外賣午餐飯盒服務，用戶定期付費，便可向合作網絡餐廳下單，取得自取的午餐飯盒。

RicePass去年第三季在港設立，12月推出有關服務。創辦人杜一楠分享，該服務概念是透過與餐廳合作，設計外賣午飯餐盒，客戶可按需求選購每月飯盒配額數目，便可以平均約40元購得正價50至88元的外賣午餐。用戶需在每日上午11時前下單，於同日下午3時前，到餐廳展示應用程式（App）便可取餐。他解釋，因每間餐廳提供限定數款午餐，故能顯著壓低單價。

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現時RicePass於本港多區，包括觀塘、灣仔、北角等開通服務，餐廳夥伴逾100間，提供400款外賣飯盒。他續指，本星期會開通中環、上環，而未來數月會覆蓋尖沙咀。他指出，推出服務後，用戶大致錄得50%左右的按周增長。該企透露，服務推出3個月以來，App下載已錄數萬次。

▲ 用戶購入飯盒配額後，便可按喜好，限時前在App內向餐廳下單，再到餐廳自取午餐盒。（受訪者提供圖片）

他指出，服務主攻本地上班族，他們午餐用餐時間有限，但商業區餐廳往往擠滿人，無論堂食或外賣都要頗長時間等候，而該應用的用戶則可立刻領取餐盒，減少等候時間。

而餐廳方面，平台會向餐廳收取雙位數字的分紅，杜認為這模式能讓餐廳接觸新客源，而且並不像外賣平台一樣，在繁忙時間加劇餐廳運作負擔，「主流外賣平台要求餐廳提供全套菜單，定單亦會隨時出現，而RicePass形式就限時、限款式，餐廳可安排較閒置時間準備飯盒。」

他解釋，業務模式尚在早期階段，並持續依客戶意見調整服務，例如套票配額原本需在每月限時內用完，已改為可無限期使用。他續指，現時只限提供午餐飯盒外賣服務，但未來不排除考慮其他形式的服務。

經過疫情一年洗禮，大量餐廳與外賣平台合作，而外賣平台亦陸續增設自取功能，RicePass所提供的服務，表面看就有頗大重疊。杜一楠強調，RicePass主打與餐廳合作提供低價餐點，而外賣平台主要提供物流服務，並不會改動餐廳菜單，兩者定位有出入。他指出，餐飲市場份額大，本港上班族人口之多，其業務挑戰並非來自競爭，「最大問題反而來自新冠肺炎疫情，當在家工作最盛行時，自然少人需要外賣飯盒。」

完成Pre-A輪融資 擬拓亞洲

RicePass現時於港聘用20人，剛完成Pre-A輪融資，投資者包括創投機構與來自飲食業的資金，杜一楠指出，當本港市場上軌道後，亦擬擴展至其他亞洲市場，相信其「餐飲版Netflix」的模式，有在區內市場急速發展的潛力。

記者：周俊霖