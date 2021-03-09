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【周末好去處】樂高®探索中心進駐尖沙咀　佔地3萬平方呎 4個必到主題區

環球政經 20:29 2021/03/09

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樂高®探索中心（LEGOLAND Discovery Center Hong Kong）進駐尖沙咀K11 MUSEA，並於上周開幕，佔地3萬平方呎，為香港首間以Lego為主以及最大親子主題的室內遊樂場。受新冠肺炎疫情影響，入場人數為上限的一半，所有遊樂設施及樂高®️積木，均會定時進行清潔及消毒，每日場地關閉後亦會進行全面清潔及消毒。

值得留意，樂高®探索中心規定成人及3歲至11歲之兒童必須一同進場，不能單獨進場。其門票均一售價為240元；入場前，須先預約時間。樂高®探索中心設有10個不同的主題區，包括「迷你天地」、「古堡歷險」、「魔法轉盤」、「樂高®德寶農莊」、「樂高®4D動感體驗」等。

 

 

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必到主題區1：「迷你天地」

「迷你天地」佔地2000平方呎，由46名模型師、9名模型設計師及4名人員花逾7000小時建造而成，屬全球首個以香港地標為設計主題的MINILAND，如灣仔藍屋、油麻地廟街、中環摩天輪等具本地標誌性建築。

必到主題區2：「古堡歷險」

如果不想只看展覽和看電影，家長可與子女玩機動遊戲。「古堡歷險」為立體射擊機動遊戲，設有3個歷險區域—寶藏室、森林及龍窟，歷時約3.5分鐘。玩家可使用手上的鐳射槍射擊骨骸戰士等怪獸魔怪，並設有計分制模式。

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必到主題區3：「魔法轉盤」

「魔法轉盤」同樣屬機動遊戲，設有燈光及聲效場景。玩家可透過踩動腳踏升高座位，這也可讓小朋友感覺彷似飛上天空。

必到主題區4：「樂高®動感體驗 」

「樂高®動感體驗 」獨家放映EGO® 4D Movie™ – 「A New Adventure」及「Ninjago – Master of the 4th Dimension」，觀眾更可一邊感受雨、風、雪等效果，猶如親臨其景。

另一方面，K11 MUSEA發言人表示，LEGOLAND® Discovery Centre門票已售出約3,000張門票銷售反應理想。發言人續指，預料可創造近100個職位，開幕後將因應市況增聘全職及兼職員工 ；對比去年3月數字，預計K11 MUSEA兒童專區人流將升4成，銷售額將升3成。

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