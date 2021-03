【周末好去處】樂高®探索中心進駐尖沙咀　佔地3萬平方呎 4個必到主題區

樂高®探索中心(LEGOLAND Discovery Center Hong Kong)進駐尖沙咀K11 MUSEA,並於上周開幕,佔地3萬平方呎,為香港首間以Lego為主以及最大親子主題的室內遊樂場。受新冠肺炎疫情影響,入場人數為上限的一半,所有遊樂設施及樂高®️積木,均會定時進行清潔及消毒,每日場地關閉後亦會進行全面清潔及消毒。

值得留意,樂高®探索中心規定成人及3歲至11歲之兒童必須一同進場,不能單獨進場。其門票均一售價為240元;入場前,須先預約時間。樂高®探索中心設有10個不同的主題區,包括「迷你天地」、「古堡歷險」、「魔法轉盤」、「樂高®德寶農莊」、「樂高®4D動感體驗」等。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

必到主題區1:「迷你天地」

「迷你天地」佔地2000平方呎,由46名模型師、9名模型設計師及4名人員花逾7000小時建造而成,屬全球首個以香港地標為設計主題的MINILAND,如灣仔藍屋、油麻地廟街、中環摩天輪等具本地標誌性建築。

必到主題區2:「古堡歷險」

如果不想只看展覽和看電影,家長可與子女玩機動遊戲。「古堡歷險」為立體射擊機動遊戲,設有3個歷險區域—寶藏室、森林及龍窟,歷時約3.5分鐘。玩家可使用手上的鐳射槍射擊骨骸戰士等怪獸魔怪,並設有計分制模式。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

必到主題區3:「魔法轉盤」

「魔法轉盤」同樣屬機動遊戲,設有燈光及聲效場景。玩家可透過踩動腳踏升高座位,這也可讓小朋友感覺彷似飛上天空。

必到主題區4:「樂高®動感體驗 」

「樂高®動感體驗 」獨家放映EGO® 4D Movie™ – 「A New Adventure」及「Ninjago – Master of the 4th Dimension」,觀眾更可一邊感受雨、風、雪等效果,猶如親臨其景。

另一方面,K11 MUSEA發言人表示,LEGOLAND® Discovery Centre門票已售出約3,000張門票銷售反應理想。發言人續指,預料可創造近100個職位,開幕後將因應市況增聘全職及兼職員工 ;對比去年3月數字,預計K11 MUSEA兒童專區人流將升4成,銷售額將升3成。