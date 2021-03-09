【買樓理財】2003年未必人人敢「撈底」　當年「大膽」花75萬買粉嶺私樓　現帳面勁賺約6倍

香港樓價高企，不少人渴望樓價大跌，到時便可趁機上車。不過，到樓價下跌時，不少人便擔心樓價「有排跌」，認為遲買更平，最終失去入市良機。事實上，買樓最重要講時機，有早於2003年「低價」買入粉嶺碧湖花園的業主，趁近期樓市重現小陽春賣樓，終帳面大賺逾449萬元，物業期內升值約6倍。

中原陳夑佳說，粉嶺碧湖花園6座低層G室，實用面積400平方呎，兩房間隔，議價後以524萬元易手，實用呎價13,100元。代理指，原業主於2003年以75萬元購入單位，持貨約18年。

資料顯示，碧湖花園位於粉嶺一鳴路15號，早於1994年3月開始入伙，屋苑建有7座住宅大廈，提供1,316個單位，實用面積由400平方呎起，至最大1,006平方呎，而碧湖花園最大賣點是交通便利，鄰近港鐵粉嶺站。

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