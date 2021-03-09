  • 23°C
香港時間 : 2021309日 (二) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】2003年未必人人敢「撈底」　當年「大膽」花75萬買粉嶺私樓　現帳面勁賺約6倍

股樓投資 15:34 2021/03/09

分享：

香港樓價高企，不少人渴望樓價大跌，到時便可趁機上車。不過，到樓價下跌時，不少人便擔心樓價「有排跌」，認為遲買更平，最終失去入市良機。事實上，買樓最重要講時機，有早於2003年「低價」買入粉嶺碧湖花園的業主，趁近期樓市重現小陽春賣樓，終帳面大賺逾449萬元，物業期內升值約6倍。

中原陳夑佳說，粉嶺碧湖花園6座低層G室，實用面積400平方呎，兩房間隔，議價後以524萬元易手，實用呎價13,100元。代理指，原業主於2003年以75萬元購入單位，持貨約18年。

資料顯示，碧湖花園位於粉嶺一鳴路15號，早於1994年3月開始入伙，屋苑建有7座住宅大廈，提供1,316個單位，實用面積由400平方呎起，至最大1,006平方呎，而碧湖花園最大賣點是交通便利，鄰近港鐵粉嶺站。

【延伸閱讀】2月二手成交創近8個月新高　十大最活躍成交屋苑派成績表　唯獨一個屋苑呎價跌近3%【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【樓市現象】呢個屋苑仲有「4字頭」2房單位 獲三組客同日爭奪 買家加價兩萬奪心頭好
2021/03/03
【樓市現象】呢個屋苑仲有「4字頭」2房單位 獲三組客同日爭奪 買家加價兩萬奪心頭好
何文田Prince Central公布價單　最平694.7萬　折實平均呎價29688　新地雷霆：精品豪宅，城市珍品
2021/03/05
何文田Prince Central公布價單　最平694.7萬　折實平均呎價29688　新地雷霆：精品豪宅，城市珍品
2月二手成交創近8個月新高　十大最活躍成交屋苑派成績表　唯獨一個屋苑呎價跌近3%
2021/03/06
2月二手成交創近8個月新高　十大最活躍成交屋苑派成績表　唯獨一個屋苑呎價跌近3%
【有相睇】荃德花園高層2房 　連靚裝修445萬易手　首置客火速衝入市
2021/03/06
【有相睇】荃德花園高層2房 　連靚裝修445萬易手　首置客火速衝入市
日出康城SEA TO SKY旺市再推　貨尾銷售照墟冚　售樓處再現長人龍
2021/03/06
日出康城SEA TO SKY旺市再推　貨尾銷售照墟冚　售樓處再現長人龍
私人屋苑 樓價 粉嶺 碧湖花園

上一篇文章

【新股IPO】朝雲集團6601明日掛牌 超額認購171倍 一手中籤率50%

下一篇文章

【大行點睇】星展料內地餐飲景氣 今年內回復以往水平 首選一多品牌股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】花旗指本地銀行股中期展望向好　升3隻至「買入」評級　僅予一間「沽售」評級
【大行報告】花旗指本地銀行股中期展望向好　升3隻至「買入」評級　僅予一間「沽售」評級
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【至叻板塊】債息急升資金押注舊經濟股 5隻股跑贏恒指成條街
【至叻板塊】債息急升資金押注舊經濟股 5隻股跑贏恒指成條街
【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁
【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁
UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元
UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元
【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛
【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛