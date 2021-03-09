【內銀爆煲】包商銀行正式被法院裁定破產 　建行兩年前接管

▲ 包商銀行被正式裁定破產，成為國內第二間破產的銀行。

內媒報道，近日有記者獲悉包商銀行在今年2月7日已被北京市第一中級人民法院發佈民事裁定書，正式裁定包商銀行破產，由2月7日起生效。

包商銀行2019年被人行及銀保監會接管，詳情可見﹕【下一頁】

據裁定書，在去年11月17日，包商銀行以無法清償全部債務為由申請破產清算，法院在23日裁定受理。包商銀行破產清算案首次債權人會議在今年1月12日召開，法院其後確認債權金額合計2013.98億元（人民幣，下同）。

包商銀行管理人其後向法院提出申請，要求宣告包商銀行破產。包商銀行管理人指，在接管後，包商銀行在申請破產前已無任何生產經營，亦無任何在職人員。除了繼續履行合同項下的相關工作，目前亦無其他業務。加上審計報告顯示，截至去年10月底，該行淨資產為負2055.16億元，資產總額為4.47億元，負債總額為2059.62億元，反映包商銀行已明顯資不抵債，沒有實際清償能力。另外，在第一次債權人會議上，沒有人提出重整申請，案件已沒有和解的可能性。

北京第一中級人民法院認為，包商銀行已具備宣告破產條件，因此正式裁定包商銀行破產。

相關業務已被轉移至蒙商銀行和徽商銀行

包商銀行在1998年成立。包商銀行在2019年5月24日曾因出現嚴重信用風險被人行及中國銀保監會接管，由建行 （00939） 託管一年，其後因疫情把限期延長。

中國銀保監會內蒙古監管局去年4月批准蒙商銀行開業。央行隨後發表包商銀行轉讓相關業務、資產及負債公告，將包商銀行的相關業務、資產及負債分別轉讓到蒙商銀行和徽商銀行。

其後，人行在8月6日發表第二季度中國貨幣政策報告時，特別附上專欄文章回顧包商銀行的風險處置。內文提到，根據包商銀行嚴重資不抵債的清產核資結果，包商銀行將會被提出破產申請。

包商銀行5宗罪

包商銀行被接管後，接管組組長周學東曾於去年8月在《中國金融》撰文，形容包商銀行「形似而神不至」，表面看似有完善的公司治理結構和規章制度，但實際上，該行只是有「形式上」的公司治理框架。該行由大股東和內部人控制，亦存在貪污等問題，以致公司治理架構和機制失靈。

該文指出包商銀行部分問題﹕

股權結構過度集中

包商銀行機構股東持股比例97.05%，在79戶的機構股東中，有35戶屬於被稱為「明天系」的明天集團，總共持股89.27%。

該文亦指，在2005年至2019年的15年期間，「明天系」透過注冊逾200間空殼公司，以借款方式取得信貸資金，涉資高達1560億元人民幣，其後該筆款項形成了不良貸款。

風險管理部門職能被削弱

總行風險管理部門沒有在總行層面的決策權；總行管理部門亦常以「業務信息保密」為由，妨礙內部審計部門進行審計調查。

監事會

部分監事擁有雙重身份，為銀行中高層管人員，同時需聽命於董事會或管理層。

管理層凌駕於制度

管理層在未經董事會決議審批下，違規為「明天系」大股東以發展戰略客戶等交易方式套取信貸資金。該行亦以「特事特辦」方式審批貸款。

不良企業文化

部分地方政府監管高層，如原內蒙古銀監局官員收受銀行賄賂，並插手該行內部人事任命安排。在該行內部中，銀行業務部門亦大量虛報開支，以名義上的咨詢費、招待費套取包商銀行資金。

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編輯﹕賴奕羚