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【空姐成功轉型】航空業打滾25年空姐　成功轉型物業管理

商業 15:16 2021/03/09

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信和管業優勢物業主任池曉暉在港龍航空任職空中服務員25年，去年公司倒閉，感覺非常徬徨，但她表示，與其唉聲嘆氣，不如積極去想方法衝出舒適圈，增值自己並努力轉型。（黃建輝攝）

去年新冠疫情衝擊本地經濟，百業待興，信和集團旗下信和管業優勢，就舉辦「青年躍動計劃」，希望為青年人提供培訓及就業機會。該計劃的導師就來自不同專業範疇，包括前航空服務業從業員，將前線服務經驗融入培訓課程，提升物管服務質素。

目前任職信和管業優勢物業主任的池曉暉，去年就從航空業工作被裁，及後加入物業管理行業成功轉型。池曉暉表示：「在港龍航空任職空中服務員25年，去年公司倒閉，感覺非常徬徨，但與其唉聲嘆氣，不如積極去想方法衝出舒適圈，增值自己並努力轉型。」

＞＞＞【培訓計劃】信和集團「青年躍動計劃」向年輕人招手　應對物管龐大人才需求

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池曉暉去年10月開始進修文書處理、保安等課程，最後加入信和管業優勢。她坦言，最初對各種管理、策劃、文書工作都較陌生，要下苦工去適應。

物業管理與從前的航空服務工作性質、薪酬、福利都相似，且前景更好，目前我已經成功轉型，可以迎接新挑戰。

信和置業有限公司助理人力資源總經理潘素欣表示，航空服務人員加入物業管理優勢大，因為她們擁有出色的溝通技巧，照顧客人經驗豐富。「航空服務員儀表打扮得體，且從前的工作，例如向客人鞠躬都有特定標準，轉職物管人員，將能給人非常專業的感覺。」潘補充，除了溝通能力，前航空服務員亦對各種突發事情處理非常在行，能有效處理緊急事故。

航空服務人員加入物業管理優勢大，因為她們擁有出色的溝通技巧，照顧客人經驗豐富。（黃建輝攝）

池曉暉將擔任「青年躍動計劃」導師，並教授學員溝通、儀容談吐等技巧。「現時年輕人大多使用科技溝通，待人接物技巧有待提高，只要多聽、多試、多學習，可以在物管行業好好發展。」

物業管理人員技術需求

傳統而言，不少人認為物業管理只是保安、清潔、管理人員等，但其實當中亦包含各種不同性質的職位。潘素欣表示，物業管理的範疇從設施管理、保安、維修、清潔，到財務管理、法律等領域都涉獵到。

物業管理人才，就有3大方面技能需求：專業知識，溝通技巧，與危機處理、應變能力。

潘素欣解釋，物業管理人員當然需要擁有大廈、設施管理的專業知識，例如清楚大廈各種設施的保養維修、運作等，其次對人力資源、財務等範疇亦要有認識。「溝通技巧非常重要，因為物管人員，需要直接面對業主、租戶等人士，良好的溝通能力必不可少，以幫助他們解決問題。」此外，當遇到突發情況，例如人群聚集、設施損壞等意外，物業管理人員亦需要靈活應變處理。

＞＞＞【香港創科】 數碼港學院去年吸引3,500人參與　線上平台夥AWS、Airbnb提供免費課堂

記者：李彥煒

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