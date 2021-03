全新廚房設計 – 瑰麗典雅 浪漫色彩　廚櫃選色突破前衛    譜出瑰麗典雅格調

完美的色彩配搭是室內設計其中一個重要元素。Mia Cucina 位於銅鑼灣的陳列室,最近展示了別出心裁的廚房。擺脫了傳統色彩的限制,設計師採用富有強烈風格的紅黑配色於廚櫃上,以沉穩典雅又具備一定明度的酒紅色為基調,襯搭暗黑石英石工作檯面和背板,再以淺啡色暗花木紋的高櫃作點綴,為入廚環境帶來耳目一新的感覺。

Mia Cucina 深明色彩的表現與建材息息相關,所以選材毫不馬虎。酒紅色的意大利FENIX 納米技術啞光材質門板,其防菌防刮和耐磨耐熱的優點,以及極致啞面的特性,呈現低調穩重的質感,演繹瑰麗典雅的個人風格。

收納是每個廚房不可或缺的部分,這個開放式廚房兼具功能性與設計感,經設計師細意鋪排的不同收納配件,滿足儲存需要之餘,同時令烹調空間感十足。Mia Cucina 的貼心設計遍佈每一個角落,選用一系列意大利嵌入式爐具及設備,讓用家更享受下廚之樂。

關於 Mia Cucina

Mia Cucina 為意大利文「我的廚房」的意思,以個人化的設計 “The Kitchen with You in Mind” 為理念,提供一站式廚櫃訂造及爐具配套服務。品牌擁有多年為新樓盤項目提供廚櫃設計及產品的經驗,並採用意大利進口物料,按照顧客的烹飪習慣而度身訂造。由煤氣公司的專業團隊提供一站式廚房設計服務,致力為顧客打造最理想的家居廚房。

Mia Cucina 陳列室資料:

北角陳列室

香港北角渣華道363號煤氣大樓地下

電話:2367 2709

營業時間:星期一至六 (上午10時至下午6時) / 星期日及公眾假期休息



銅鑼灣陳列室

香港銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地下一號舖

電話:2367 2708

營業時間:星期一至日 (上午11時至下午8時)

尖沙咀陳列室

九龍尖沙咀廣東道33號中港城第2座平台1號

電話:2367 2707

營業時間:星期一至日 (上午11時至下午8時)

旺角陳列室

九龍旺角彌敦道794-802號協成行太子中心地下A舖

電話:2398 1111

營業時間:星期一至日 (上午11時至下午8時)



網址:www.towngasmiacucina.com



