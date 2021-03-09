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【大行報告】龍源股價一周下挫逾3成 大和下調目標價至11.5元

股樓投資 15:00 2021/03/09

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大和發表研究報告指，龍源電力（00916）股價自上周二（2日）起累計下跌近34%，相信是由於早前國家能源局發布意見稿，提到企業可透過減少存量補貼，來優先獲得保障性消納額度，令市場出現憂慮補貼將被削減的負面情緒，以致股價下挫。

報告指出，目前龍源股價已過度調整，跌幅為每股應收補貼款的144%。因此，該行降龍源目標價17.9%，由14元下調至11.5元，相當於其每股應收補貼款的90%，而考慮到現價為2021年預測市帳率的0.9倍，維持對其「買入」評級。

該行預期，若當局落實削減補貼，將導致今年安裝量減少，對現有項目的內部收益率進行潛在重估，可能會觸發未來項目投資的更高融資成本。

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記者﹕郭秀慧

市帳率 國家能源局 補貼 買入 目標價 電力 龍源電力（00916） 大行報告

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