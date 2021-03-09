【環保消費】全線屈臣氏夥P&G回收空樽　儲印花換現金券　目標首年回收量達11萬

▲ 由即日起，顧客可到屈臣氏全線分店回收產品器皿，並將會獲得電子印花。（資料圖片）

香港屈臣氏夥日用品品牌P&G推出為期3年的「塑膠再生」塑膠容器回收計劃，預計首年回收膠樽數量將達11萬，3年可達21萬。

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此回收計劃由即日起實行，顧客可到屈臣氏全線分店回收任何塑膠產品器皿，並將會獲得電子印花。集齊5個電子印花後，顧客可兌換P&G護髮產品的5元電子現金券，或其他禮品。屈臣氏將會定期把回收容器運至處理中心，運輸費用由屈臣氏承擔。港企The Loops HK及New Life Plastics把容器再造成有用的塑膠物料。

活動首階段將會回收個人護理產品膠樽，其後逐步擴闊至所有護膚品膠樽。P&G高級副總裁暨董事總經理楊明康解釋，因個人護理產品如洗髮露、護髮素等的滲透率高，可作為計畫的起點；其次護膚品膠樽所涉及的組件物料較複雜，逐步推行較合適。

香港屈臣氏董事總經理李家樂指，此計劃曾於去年年中試行，當時在沒有任何宣傳下，已在一個月內回收8000個塑膠容器。現時計劃正式推出，配合線上線下推廣，他有信心可以達標。

楊明康亦指出，留意到香港塑膠容器的回收點不足，未能方便市民；其次市民對回收鏈欠信心，不清楚物料回收後的去向。因此，他期望是次計畫一方面由屈臣氏全線200多間分店作為回收點，另一方面定期公布回收量，可針對此兩項弊端，從而推動港人建立回收的習慣。

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記者：葉泳珊