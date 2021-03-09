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【疫市營商】日本麒麟啤酒推「Home Tap」服務　每月兩次工廠直送新鮮啤酒

商業 16:00 2021/03/09

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日本麒麟啤酒公司日前宣布，今年春季將提供會員制的生啤服務「Home Tap」。

疫情下宅經濟抬頭，愈來愈多品牌發展該方面的業務。日本麒麟啤酒公司日前宣布，今年春季將提供會員制的生啤服務「Home Tap」。即會員在家中，可用專用機器飲用由工廠直送的生啤。

據共同社報道，「Home Tap」服務為每月兩次，由工廠直送新鮮啤酒。並設有兩項選擇，分別為每月4升和8升。而啤酒款式方面，提供一番榨Premium外，還設有布魯克林精釀啤酒等多款精釀酒。會員可自由揀選。麒麟啤酒社長布施孝之表示，今年爭取會員數達到10萬人。

【旅遊業寒冬】裕利安宜料旅遊業2024年復甦　歐盟復甦速度最快

事實上，日本麒麟啤酒公司2017年起，已於指定範圍引入該項服務。今次為改善供應制度，並在日本全國供應，但不包括沖繩縣和部分離島地區。

啤酒商轉型　推家用機器業務
據報，日本啤酒商在疫情下B2B（企業對企業）業務受挫。而在家飲用啤酒的需求漸增，開始相繼發展該類服務。朝日啤酒亦計劃推出相關服務，提高家庭內消費的定額制服務。例如：朝日啤酒在5月開始家用機器業務，通過出租專用機器，定期配送旗下2升桶裝、最暢銷的啤酒「超爽」。

【譚仔三哥】譚仔三哥米線聯乘大大與小妹　推「辣之戀人」白色情人節活動

責任編輯：馬意文

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