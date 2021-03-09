【大行點睇】星展料內地餐飲景氣 今年內回復以往水平 首選一多品牌股份

星展銀行（香港）香港及中國內地消費品行業分析師許思敏指，本港餐飲業銷量自2019年起下滑，當中有2成生意來自遊客，所以行業復甦情況取決於通關。她預計，酒吧及酒樓所受影響最大，而快餐店的銷售跌幅則較為溫和。

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許思敏料，短期內市場仍然受疫情影響，但因去年基數較低，預計餐飲銷售將於年內轉正。她認為，行業未來仍然艱難，相信在保就業計劃結束後，或會有更多食肆結業。因本港疫情尚未穩定，加上限聚令，餐飲業的銷售壓力較以往大，基於市場需求疫弱，餐廳可能要提供折扣才能吸引顧客。

內地方面，許思敏表示就地過年主要會影響位於交通樞紐的餐廳，但整體內地餐飲業春節期間銷售表現不俗。當中，具規模的品牌餐廳網絡較大，拉上補下後對生意未有太大影響。隨內地疫情受控，相信內地餐飲業可在今年年中至年末回復到以往水平。

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內地餐飲股中，該行首選是百勝中國（09987），因公司旗下有多個品牌，利潤率控制得較好，開店速度較快，未來仍有較大開店空間。而且公司在第四季向股東派息後，仍有強勁現金流。

此外，該行予海底撈（06862）買入評級，許思敏解釋雖然公司早前發盈警，但其在2020年下半年已經轉賺12億元，相信未來業務將可逐步恢復，加上海底撈在2022年門店數目最多可達2,000間，相信有助提升收入。

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