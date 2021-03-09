Amazon斥資1.31億美元　收購航空貨運承包商ATSG少數股權

電商巨頭亞馬遜（Amazon）斥資1.31億美元，獲得航空運輸服務集團（Air Transport Services Group, ASTG）的少數股權。

據《CNBC》報道，亞馬遜在提交給美國證券交易委員會的一份文件中顯示，亞馬遜可用每股9.73美元的價格，收購該貨運航空公司約1350萬股股票，即約合1.319億美元。據資料顯示，ATSG成立於1980年，公司透過其子公司經營航空公司、飛機租賃和維修及其他支援服務，而服務對象為美國及國際空中貨運及包裹送遞行業。

報道指出，亞馬遜自2016年起，便一直在ATSG擁有認股權證。作為向ATSG租賃20架波音767飛機的協議的一部分，亞馬遜被授予了認股權證，這也是與貨運公司建立機隊的最早交易之一。

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責任編輯：黎淑雯