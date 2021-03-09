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輝瑞/BioNTech疫苗 有實驗證明可中和巴西變種病毒

環球政經 16:23 2021/03/09

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各國政府都鼓勵市民接種新型冠狀病毒疫苗，以防止病毒繼續蔓延。最新有研究顯示，巴西「P1」變種病毒的傳播力是其他新冠毒株的兩倍，危害性不應被忽視。而如今有實驗證明，美國輝瑞和德國BioNTech所研製的疫苗，可中和此變種病毒。

美國CDC新指引 完成接種疫苗者可毋須戴口罩見面 【下一頁

據《路透社》報道, 《新英格蘭醫學雜誌》在當地時間週一上刊登出由輝瑞公司和BioNTech SE公司的科學家和德克薩斯大學醫學分校發現的一項實驗室研究。研究指出已接種疫苗者的血液，能夠中和包含了與P.1巴西變種病毒相同棘蛋白的一種人工版本病毒。科學家指出，這種中和能力大致等同於該疫苗對去年以前傳染性較低的該病毒的作用。

巴西的變種病毒株「P.1」利用棘蛋白來進入人類的細胞，因此比其他新冠病毒更具傳染性，但與此同時也是許多疫苗主要鎖定的目標。

泰國將於4月推出疫苗護照 已接種人士隔離期減半 由14日縮至7日 【下一頁

在之前所發表的研究中，輝瑞公司發現其疫苗中和了其他在英國和南非的變種病毒，儘管南非變異體可能會減少疫苗引發的保護性抗體數量。

輝瑞公司表示，它相信目前的疫苗仍然可以抵禦這種南非病毒。與此同時，輝瑞正計劃測試其疫苗的第三劑追加劑量，以及透過專門應對該變種病毒的改良版疫苗來取得更有效的免疫反應。

 

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責任編輯：羅浩濂

疫苗 大學 新冠肺炎

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