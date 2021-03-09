[iPhone概念股] 舜宇瑞聲傳競購 鴻騰持股日企旗下 江蘇iPhone鏡頭廠房

外媒消息指，在蘋果公司（美：AAPL）授意下，台資代工大廠鴻海集團及旗下鴻騰（06088）共同持有75%權益的iPhone鏡頭供應商日本康達智（Kantatsu）將以180億日圓（折合約12.8億港元），出售在內地江蘇省連雲港的工廠。消息指有意擴大iPhone產業鏈的多間手機設備商都對這廠房有興趣，本港上市的的舜宇光學（02382）及瑞聲科技（02018），以及康達智的同業台灣玉晶光電，均為潛在買家。舜宇全日收報178.2元上升1.7%，瑞聲則收報40.95元跌1.1%。

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報告指，康達智與台灣大立光及玉晶位居iPhone鏡頭三大供應商，雖然康達智躋身iPhone鏡頭供應鏈多年，但競爭成本及產能規模均不及大立光及玉晶光，近年漸陷入虧損局正面；去年iPhone 12的三類鏡頭中，廣角及超廣角鏡頭均由大立光及玉晶光囊括，反觀康達智僅取得長焦鏡頭一部分訂單，

去年以來，大中華區的iPhone供應鏈出現大洗牌情況。先有內地大廠立訊精密（深：002475）收購iPhone組裝廠緯創兩子公司，以及增持日鎧電腦股份至逾半，間接參與供應iPhone金屬機殼。另一內地大廠藍思科技（深：300433），亦從台灣機殼廠商可成科技收購泰州廠房。

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