【華為失勢】美國制裁奏效？華為海外流動電訊設備市佔下跌至20%、愛立信「一哥」地位坐穩

▲ 最新研究數據顯示，華為在中國以外的流動電訊設備市佔率遭兩家歐洲競爭對手愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia）蠶食。

中國科技巨頭華為在美國全面制裁下，手機芯片供應渠道遭徹底切斷，早前另加強雲業務及出售榮耀等應對，為求生存。最新研究數據顯示，華為繼去年失智能手機市場「一哥」地位，在中國以外的流動電訊設備市佔率亦有下跌，遭兩家歐洲競爭對手愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia）蠶食，反映美國對中國的制裁似乎奏效。

據市場研究公司 Dell’Oro Group最新數據，2020 年，華為在全球（不含中國）流動電訊設備市場的營收市佔率約為20%，較2019年下跌兩個百分點，排行第三。

而愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）的營收市佔率均較去年增長，其中愛立信以35%的市佔率遙遙領先，較去年增加兩個百分點，成全球流動電訊設備市場龍頭，諾基亞的市佔率亦上升了兩個百分點，以 25% 排行第二。

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該市場研究公司分析師Stefan Pongratz指出，雖然受新冠肺炎疫情因素干擾，去年全球流動電訊設備的開支（包含天線及零件）在多個地區仍超出預期，2020年全球營收達到350億美元（約2,718港元）。

不過該研究公司又指出，若加上中國市場的銷售額，2020年華為仍是全球最大無線設備供應商；而中國已超越北美，成為全球最大行動無線設備市場，約佔全球銷售額的三分之一。

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責任編輯：張寶燕